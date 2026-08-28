Ana Sol Romero rompe el silencio sobre su quiebre con Douglas: "Enfocada en resguardar a mis hijas"

28 ag. 2026 - 11:50 hrs.

Luego de que el cantante Douglas Rebolledo confirmara su separación de Ana Sol Romero, la presentadora argentina ofreció declaraciones sobre su situación actual.

Fue Cecilia Gutiérrez quien inicialmente informó sobre el quiebre de la pareja luego de 28 años de relación, 25 años de matrimonio y tres hijas en común. La periodista habló de una orden de alejamiento para el artista y de una contrademanda de su parte con exigencia de compensación económica.

¿Qué dijo Ana Sol Romero sobre su quiebre con Douglas?

Según recoge Las Últimas Noticias (LUN), Ana Sol Romero permanece con sus hijas en la casa de Miami que compartía con Douglas, mientras que este se encuentra en Chile desde hace un tiempo.

El intérprete reconoció en un show de televisión que están separados y aclaró que no existe una orden de alejamiento, pero sí una moción de Ana Sol para tener el uso exclusivo de la casa en Estados Unidos.

Instagram @douglaschile

Consultada sobre el tema, Romero ofreció a LUN una concisa respuesta. "Por el momento, solo estoy enfocada en resguardar a mis hijas y también en cuidar de mí en este difícil momento para mi familia", dijo la animadora.

El medio también consultó a la abogada Macarena Venegas, quien estuvo presente en el show en el que Douglas admitió la ruptura.

La jurista dijo haber visto los documentos del divorcio, donde se habla de "una orden de protección que es por acoso respecto de la casa donde vive Ana Sol y, respecto de Douglas, para que él no pueda entrar a la casa".

También afirmó que el intérprete "tiene una contrademanda pidiendo una compensación económica" a su expareja. "Es una reacción a lo que ella había interpuesto, que es una demanda de divorcio", argumentó.

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