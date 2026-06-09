Douglas sorprende al realizar un puntaje perfecto cantando "Palabra de honor" de Luis Miguel en Dale Play

09 jun. 2026 - 18:52 hrs.

Este martes en Dale Play, Douglas fue el elegido por el equipo amarillo para enfrentar el "Karaoke Recargado", una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 al pozo por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el desafío, el cantante nacional interpretó el éxito "Palabra de honor" de la superestrella Luis Miguel.

Dale Play / Mega

Puntaje perfecto

Con un gran desplante escénico, Douglas dio lo mejor de sí en el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas.

Finalmente, la animadora Cote Quintanilla reveló que el artista logró un juego perfecto: acertó las 20 palabras faltantes y permitió que su equipo sumara un total de $200.000 para el premio final del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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