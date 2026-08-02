Dale Play Prime - Capítulo 1: Elenco de Detrás del Muro se enfrenta por un gran premio

02 ag. 2026 - 00:30 hrs.

Este sábado 1 de agosto se estrenó Dale Play Prime, una edición especial del exitoso programa de Mega que celebró sus siete meses al aire con un capítulo en horario estelar y una competencia a beneficio de dos importantes fundaciones.

En esta ocasión, el equipo azul fue liderado por su capitana Carolina Soto y estuvo integrado por los integrantes de Detrás del Muro, Beto Espinoza, Sandra Donoso y Miguelito. El grupo representó a la Corporación Miranda Animal.

Por su parte, el equipo naranja estuvo encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por los también integrantes de Detrás del Muro, Rossy Rossy, Fernando Godoy y Patricio Fuentes. En esta oportunidad, el equipo compitió representando a la Fundación Coanil.

Dale Play / Mega

¿Quién se llevará el premio máximo?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de las fundaciones a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con el nuevo juego "La Canción de Oro", donde uno de los equipos tenía la opción de duplicar todo el monto acumulado en caso de acertar una pregunta.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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