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Dale Play - Capítulo 131: ¿Habrá un ganador de los $3 millones?

  • Por Mega

Este martes, Dale Play recibió nuevamente a la soñadora Carolina Oyaneder, quien regresó al programa con un pozo acumulado de $745.000. Su gran anhelo es viajar a Alemania para conocer a su nieta.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la actriz Scarlett Ahumada y el periodista Pablo Cuéllar.

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Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Piero Nordetti, de 32 años, quien sueña con casarse con su novia Carla. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por los conductores de televisión Macarena Ramis y Mario Velasco.

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

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La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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