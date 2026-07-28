Dale Play - Capítulo 131: ¿Habrá un ganador de los $3 millones?
Este martes, Dale Play recibió nuevamente a la soñadora Carolina Oyaneder, quien regresó al programa con un pozo acumulado de $745.000. Su gran anhelo es viajar a Alemania para conocer a su nieta.
En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la actriz Scarlett Ahumada y el periodista Pablo Cuéllar.
Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Piero Nordetti, de 32 años, quien sueña con casarse con su novia Carla. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por los conductores de televisión Macarena Ramis y Mario Velasco.
¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?
La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.
La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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Más Capítulos
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Dale Play - Capítulo 130: La inesperada visita de Yuri
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Dale Play - Capítulo 129: Dos soñadores lo dejan todo por el premio millonario
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Dale Play - Capítulo 128: ¿Habrá un ganador del pozo millonario?
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Dale Play - Capítulo 127: Un soñador que desea tener su propio taxi
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Dale Play - Capítulo 126: ¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?
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Dale Play - Capítulo 125: Un nuevo soñador busca financiar su casa propia