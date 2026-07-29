Dale Play - Capítulo 132: Una concursante busca pagar su crédito hipotecario
Este miércoles, Dale Play recibió nuevamente a la soñadora Carolina Oyaneder, quien regresó al programa con un pozo acumulado de $1.415.000. Su gran anhelo es viajar a Alemania para conocer a su nieta.
En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la periodista Savka Pollak y la actriz Carolina Paulsen.
Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Paula Fuentes, de 44 años, quien sueña con pagar su crédito hipotecario. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por el exfutbolista Coca Mendoza y el actor Renato Munster.
¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?
La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado"y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.
La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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