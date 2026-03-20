Dale Play Verano - Capítulo 42: ¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?
Este viernes se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play Verano con el regreso del soñador Juan Carlos Orellana, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $545.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para mejorar los equipos musicales de la banda que tiene con su hijo.
En esta oportunidad contó con el respaldo del equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la bailarina Yamna Lobos y el cantante Mellow.
Por el lado del equipo amarillo, la competencia estuvo marcada por la incorporación de una nueva soñadora: Andrea Oyarzún, de 30 años, cuyo gran objetivo es reunir el dinero suficiente para apoyar a diversas fundaciones de animales. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la actriz Francisca Walker y el ex chico Mekano Alejandro Arriagada.
¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?
La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "La Médium Musical" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.
La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
Más Capítulos
-
Dale Play Verano - Capítulo 41: Dos soñadores se enfrentan por el premio millonario
-
Dale Play Verano - Capítulo 40: ¿Quién se quedará con el premio millonario?
-
Dale Play Verano - Capítulo 39: Un nuevo participante sueña con viajar a Brasil
-
Dale Play Verano - Capítulo 38: ¿Tendremos el primer ganador de los 3 millones de pesos?
-
Dale Play Verano - Capítulo 37: Un soñador vuelve tras cinco victorias consecutivas
-
Dale Play Verano - Capítulo 36: Dos soñadores buscan el gran premio millonario