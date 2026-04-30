30 abr. 2026 - 18:40 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Otakin fue el elegido por el equipo amarillo para enfrentar el desafío Tírame la Pista.

En este juego, el participante debe adivinar el nombre del artista a partir de distintas pistas, sin mencionar su nombre ni letras de sus canciones.

Lo más visto de Dale Play 1 Su equipo ganó la ronda: Otakin hace un increíble puntaje en Tírame la Pista de Dale Play

El resultado

Desde el inicio, Otakin mostró un sólido desempeño, logrando varios aciertos como Pachuco, Queen, Bob Marley y Paul McCartney.

Dale Play / Mega

Tras finalizar el tiempo, Cote Quintanilla destacó el rendimiento del ‘anti-influencer’, ya que fue uno de los más altos en la historia del programa.

Finalmente, la animadora reveló que Otakin alcanzó seis respuestas correctas, superando al equipo rojo y sumando $100.000 al pozo de su soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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