Dale Play - Capítulo 68: Dos concursantes sueñan con los 3 millones de pesos
Este lunes se vive una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso del soñador Ricardo Cortés, quien vuelve al programa con un pozo acumulado de $1.610.000. Su anhelo es pagar un crédito y salir de las deudas.
En esta ocasión, integra el equipo rojo, liderado por su capitán Rodrigo González, junto a la emprendedora Andrea Sanhueza y el exfutbolista Gabriel "Coca" Mendoza.
Por su parte, el equipo amarillo recibe a una nueva soñadora: Javiera Quintana, de 30 años, quien busca cumplir su objetivo de pagar los gastos médicos de su parto. El equipo es encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la periodista Verónica Bianchi y el exfutbolista Marcelo "Toby" Vega.
¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?
La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Tírame la pista", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.
La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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