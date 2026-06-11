Dale Play - Capítulo 100: ¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?

11 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Yarbet Venegas, quien volvió a la competencia con un pozo acumulado de $535.000. Su gran anhelo es viajar a Italia para celebrar sus 50 años.

En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto al actor Felipe Ríos y el comediante Paul Vásquez.

Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo soñador: Marcos Díaz, de 39 años, quien busca cumplir su sueño de celebrar su fiesta de matrimonio. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la actriz Rossy Rossy y la modelo Mariana Merino.

Dale Play / Mega

¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado"y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play