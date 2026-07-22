Dale Play - Capítulo 127: Un soñador que desea tener su propio taxi
Este miércoles se vivió un nuevo capítulo de Dale Play, marcado por el regreso de la soñadora Sandra Poblete, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $670.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para comprar su casa propia.
En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitana Pelao Rodrigo González, junto a la actriz Otakin y la cantante Andrea Tessa.
Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñador: Gustavo Alarcón, de 41 años, quien sueña con comprarse un taxi. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por la humorista Natalia Cuevas y el actor Etienne Bobenrieth.
¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?
La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado"y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.
La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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