Dale Play - Capítulo 127: Un soñador que desea tener su propio taxi

22 jul. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles se vivió un nuevo capítulo de Dale Play, marcado por el regreso de la soñadora Sandra Poblete, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $670.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para comprar su casa propia.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitana Pelao Rodrigo González, junto a la actriz Otakin y la cantante Andrea Tessa.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñador: Gustavo Alarcón, de 41 años, quien sueña con comprarse un taxi. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por la humorista Natalia Cuevas y el actor Etienne Bobenrieth.

Dale Play / MEGA

¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado"y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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