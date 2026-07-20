Dale Play - Capítulo 125: Un nuevo soñador busca financiar su casa propia

20 jul. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes se vivió un nuevo capítulo de Dale Play, marcado por el regreso del soñador Rodrigo Abarca, quien volvió a la competencia con un pozo acumulado de $2.350.000. Su gran anhelo es comprar implementos para potenciar su pyme.

En esta oportunidad, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Mauricio Jürgensen, junto a la humorista Pamela Leiva y la actriz Luciana Echeverría.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Sebastián Villegas, de 34 años, quien busca cumplir su sueño de financiar su casa propia. El equipo estuvo encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por la actriz Romina Norambuena y el actor Gustavo Becerra.

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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