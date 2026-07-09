Dale Play - Capítulo 120: ¿Habrá un ganador de los tres millones de pesos?
Este jueves se vivió un nuevo capítulo de Dale Play, marcado por el regreso de la soñadora Lorena Soto, quien volvió a la competencia con un pozo acumulado de $715.000. Su gran anhelo es grabar un disco de música infantil.
En esta oportunidad, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Mauricio Jürgensen, junto a la influencer Blu Dumay y la actriz Francisca Gavilán.
Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Alejandra Angulo, de 53 años, quien busca cumplir su sueño de viajar a Berlín para visitar a su hija. El equipo estuvo encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por el conductor radial Osvaldo Solorza y el cantante Andrés de León.
¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?
La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado"y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.
La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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