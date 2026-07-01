Dale Play - Capítulo 114: Un concursante sueña con tener una moto viajera

01 jul. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles se vivió un nuevo capítulo de Dale Play, marcado por el regreso de la soñadora María Helena Carrasco, quien volvió a la competencia con un pozo acumulado de $745.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para comprar una máquina de coser industrial.

En esta oportunidad, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto al bailarín Christian Ocaranza y el presentador Pablo Mackenna.

Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo soñador: Alejandro Bustamante, de 54 años, quien busca cumplir su sueño de comprar una moto viajera. El equipo estuvo encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la modelo Francisca Undurraga y la actriz Ignacia Sepúlveda.

Dale Play / Mega

¿Podrán las soñadores alcanzar el premio mayor?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como"¿Quién canta?", "Karaoke Recargado"y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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