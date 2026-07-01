Francisca Undurraga logra puntaje perfecto cantando "Característica" de Cachureos en Dale Play

01 jul. 2026 - 19:20 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, Francisca Undurraga fue elegida por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el reto, la modelo interpretó "Característica", del histórico grupo infantil Cachureos.

Dale Play / Mega

El resultado

Con mucha seguridad sobre el escenario, Francisca Undurraga dio lo mejor de sí y protagonizó una actuación que fue ampliamente celebrada por el público y sus compañeros.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la modelo consiguió un juego perfecto al acertar las 20 palabras faltantes, permitiendo que su equipo sumara $200.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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