Rossy Rossy pone a prueba su memoria con "Llueve sobre la ciudad" de Los Bunkers en Dale Play

30 jun. 2026 - 19:16 hrs.

Este martes, en Dale Play, Rossy Rossy fue elegida por el equipo rojo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto conseguido durante la interpretación.

Para asumir el reto, la actriz interpretó el éxito "Llueve sobre la ciudad", de la banda chilena Los Bunkers.

Dale Play / Mega

El resultado

Con mucho entusiasmo, Rossy Rossy dio lo mejor de sí para conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la actriz logró 12 aciertos, permitiendo que su equipo sumara $60.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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