"¿Lo estás pasando bien?": La broma de Cote Quintanilla por el nerviosismo de Isidora Urrejola en Dale Play

29 jun. 2026 - 18:50 hrs.

En este nuevo capítulo de Dale Play, Isidora Urrejola salió al escenario para representar al equipo rojo en "Tráeme la pista", sin embargo, su nerviosismo terminó jugándole una mala pasada.

Mauricio Jürgensen, Titi García-Huidobro el soñador, Juan Rojas, le daban algunas palabras clave para adivinar el cantante o banda musical que aparecía en pantalla y la actriz, con el ceño fruncido, se concentraba para acertar.

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Tras terminar el tiempo, Urrejola, María José Quintanilla no perdió oportunidad para hacer una broma: "Espérense. Isi, te quiero hacer una pregunta. ¿Usted lo está pasando bien?".

Todos en el equipo se rieron por toda la tensión de Isidora durante el juego. "¡Lo estoy pasando chancho! Fuera del leseo, lo estoy pasando chancho. ¿Por qué? ¿Parecía otra cosa?", contestó ella con buen humor.

¿Cuánto adivinó para su soñador? "Quiero decirle al equipo rojo y a Isi, que estaba como nerviosa, que realizaron cuatro respuestas correctas", señaló Cote tras su participación.

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