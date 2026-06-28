Pidieron cortar la grabación: El íntimo y acalorado masaje de Álvaro Ballero a Ludmila Ksenofontova

28 jun. 2026 - 23:00 hrs.

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Álvaro Ballero realizó un masaje a Ludmila Ksenofontova, lo que al parecer llevó a algo más.

Precisamente, el chico reality inició con unos masajes con aceite por todo el cuerpo de su expareja, mientras conversaban sobre lo que estaba pasando con ellos en el interior.

"Lo único que ahora me cuestiono ahora, es la contención, y siento que tú no eres así no más", expresó Ballero, a lo que Ludmila reclamó que él siempre hablaba de las cosas negativas de ella, siendo que él tampoco era tan cariñoso.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

El sensible masaje de Ballero a Ludmila

Los masajes siguieron hasta que en un momento, Ludmila dijo: "¿Ya se irán? Nos van a grabar una hora haciendo masajes".

"Tu sabes cómo terminan estos masajes...", expresó Ballero, mientras Ludmila reía y decía "así que corten", siendo Álvaro quien se tomó en serio esto y pidió que se frenara la grabación.