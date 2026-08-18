Nicole Moreno estalló contra Bárbara Córdoba tras recibir fuerte insulto: "Maleducada"

18 ag. 2026 - 23:16 hrs.

En el capítulo 45 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno encaró duramente a Bárbara Córdoba en medio del cara a cara.

Luego que la modelo y Luis Mateucci se pusieran del lado de Flavia Laos, quien votó por la trasandina, ella se enojó y lanzó fuertes insultos: "Dale hija de... sos una cara dura, casi perdimos ayer por tu culpa, sos una cara dura".

La campeona fitness se molestó muchísimo por la forma en la que la trató su compañera y le exigió que volviera a repetir sus palabras: "¿Hija de qué? Educada ¿Qué dijiste? Dímelo en la cara".

Volverías con tu ex? 2

El enojo de Nicole Moreno

Bárbara Córdoba invitó a Nicole Moreno a acercarse y ella la acusó: "Me acaba de decir un improperio ¿Qué me dijiste, hija de qué?".

Posteriormente, la modelo fitness volvió a pedirle que fuera clara con lo que dijo y la argentina cambió el tema: "Qué me importa de quién sos hija Nicole, lo mismo me hiciste en la piscina. Después no te hagas la bol... que te haces la santa".

"No puedo creer que acepten gente de este nivel, maleducada", lanzó Nicole Moreno.

Luis Mateucci se aburrió de los conflictos en su trío y les exigió a ambas que dejaran de pelear: "Basta chicas que me enojo".