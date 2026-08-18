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"No voy a hablar...": Ludmila Ksenofontova tomó drástica decisión tras conflicto con Álvaro Ballero

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 45 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Kaoto tuvieron una conversación sobre los conflictos con Álvaro Ballero

Luego de contarle cómo había sido su enfrentamiento con el comunicador, Carlos Águila le preguntó a la patinadora cómo estaba con todo lo que había sucedido:"¿Tú quedaste muy mal, qué te dijo a ti? Si quieres contarme".

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En ese momento, la artista le comentó sobre la decisión que había tomado: "Me trató de manipular, pero no voy a hablar más de él". 

Volverías con tu ex? 2

El acuerdo de Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero

Tras lo anterior, Kaoto le preguntó si ellos antes de entrar al reality habían pactado reglas y ella le explicó el único acuerdo que tenían: "Nosotros estábamos juntos y claramente, si estuviéramos en el 'amor u olvido' elegiríamos amor y nos íbamos juntos y no darse besos con los demás".

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Finalmente, Ludmila Ksenofontova le reveló a Kaoto que le contó a Álvaro Ballero que se habían besado en la escena. 

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