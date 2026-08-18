"Estoy muy emocionada": Camila Nash lloró al hablar del cambio en su relación con Tom Brusse
En el capítulo 45 de Volverías con tu ex? 2, Camila Nash se emocionó hasta las lágrimas en medio de su cumpleaños 40.
Luego de que varios de los participantes le cantaran por cumplir un nuevo año, la influencer hizo una profunda y emotiva reflexión mientras conversaba con Estefi Marquis.
"Estoy recibiendo los 40 con muchas cosas bonitas, ya no con dolor, sino que con apoyo de él, son como varias cosas", expresó la chilena sobre Tom Brusse.
La felicidad de Camila Nash
Rápidamente, Estefi Marquis se acercó a su amiga para abrazarla y dedicarle tiernas palabras: "Ay, amiga, que bueno, te emocionaste".
En ese momento, Camila Nash destacó el cambio en la relación que tenía con su expareja: "Yo no lo pasé bien con este... entonces estoy muy emocionada de darme permiso para quererlo, para valorarlo y recibir lo que él me quiere dar, me hace sentir grande".
Finalmente, la modelo le preguntó a la influencer si "la Camila del pasado no hubiera hecho eso" y ella le respondió con sinceridad: "No, amiga, me encargaría de dar vuelta toda la casa para destruirlo, una venganza satánica".
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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