"Encuentro vergonzoso tu ingreso, súper vulgar": Sofía Latorre lanzó durísimo ataque contra Camila Nash

18 ag. 2026 - 23:18 hrs.

En el capítulo 45 de Volverías con tu ex? 2, Sofía Latorre hizo una dura mención hacia Camila Nash y tuvo una respuesta del mismo estilo.

Antes de emitir su voto en el cara a cara, la amiga de La Guarén se refirió en duros términos hacia su nueva compañera.

"Encuentro vergonzoso tu ingreso, súper vulgar, ordinario. Llegaste hablando de la situación económica de Tom, de su físico, se nota que tienes que matar al del lado para brillar tú. Eres una persona superficial, tiene 15 años más que yo y vas a todas las peleas, yo no voy a ir a todas tus peleas, pero trata de buscarme, porque me vas a encontrar y no te voy a soltar más", expresó.

Volverías con tu ex? 2

La defensa de Camila Nash

Camila Nash escuchó atentamente las palabras en su contra y se defendió: "La que anda pegando pechugazos y haciendo contacto físico como en el estadio eres tú".

"Sí y la que chasquea los dedos eres tú, ordinaria", replicó Sofía Latorre, pero su compañera la hizo callar en reiteradas ocasiones.

Finalmente, la expareja de Tom Brusse le dijo a su ahora enemiga que se fuera a su casa y ella respondió irónicamente: "Sí, en La Dehesa".