Faloon Larraguibel revelará cómo su historia familiar marcó sus relaciones: "La vida me dio literal a palos"

02 oct. 2026 - 10:00 hrs.

En el avance del capítulo 70 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel abrirá su corazón y se sincerará con sus compañeros sobre difíciles vivencias familiares.

"Tenía la idea errónea de que estar en una familia constituida era darle buenos ejemplos y felicidad a los niños. Lo peor que pude haber hecho", expresará la animadora, refiriéndose a la relación que tuvo antes de Rai Cerda.

También, hará memoria y recordará situaciones que hoy cuestiona: "Viví eso con mi papá, un hombre súper infiel, vi a mi padre toda la vida haciendo eso, normalizo que está bien porque mi mamá estuvo ahí, siempre, entonces era 'yo tengo que aguantar esto'. No sé de dónde saqué fuerzas y dije 'nunca más tengo que aguantar esta hue...'. La vida me dio literal a palos".

Volverías con tu ex? 2

Tensión entre Nicole Moreno y Manuel González

Por otro lado, Nicole Moreno y Manuel González tendrán un fuerte cruce, en medio de una cita romántica que tenía otro objetivo.

Finalmente, Bárbara Córdoba y Kaoto se acercarán románticamente y en medio de la noche, se besarán apasionadamente.