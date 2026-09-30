Sofía Latorre sufrió intento de encerrona y chocó al querer escapar: "Intenté esquivarlo"

30 sept. 2026 - 15:35 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Sofía Latorre reveló el accidente automovilístico que sufrió, luego de sufrir un hecho delictual.

La exparticipante de Volverías con tu ex? 2 publicó cuatro fotos de su auto chocado, el cual se vio afectado en la parte delantera y también, se abrieron los airbags,ante la situación de peligro.

Justo a las imágenes, la influencer reveló qué fue lo que había pasado: "Anoche iba sola camino a mi casa y me intentaron hacer una encerrona".

Las consecuencias de la encerrona a Sofía Latorre

En esa misma historia de Instagram, Sofía Latorre explicó que su vehículo terminó afectado, pero no por hecho en sí del intento de robo.

"Por intentar esquivarlo, esto fue lo que pasó", expresó la figura de redes sociales.

Instagram

Unos minutos después, la influencer subió varios videos contando cómo estaba y relatando cómo había pasado esta terrible situación.

"Agradecerle a todas las personas que me han escrito, que se han preocupado. Estoy bien, no tengo lesiones graves, solamente algunos dolores musculares, pero nada grave", comenzó explicando.

"Salí a comer con mi papá, venía camino a mi casa, tipo 11 de la noche, cuando había terminado de jugar Chile. Venía por Av. La Dehesa y un auto color gris, yo venía por la pista de al medio, se me cruzó por delante y luego vuelve a su pista, yo vuelvo a acelerar y después se me cruza, yo no alcanzaba a frenar, intenté esquivarlo, sino los iba a chocar, y me fui contra las barandas que estaban ahí. Miro a mi alrededor y no había nadie, estuve en un estado de shock un par de minutos, hasta que se acercó una persona con un perro y me ayudaron (...) El auto que intentó hacerme la encerrona escapó, fue imposible atraparlos, vimos las cámaras, dejé la constancia", expresó finalmente.