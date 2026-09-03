"Dile que se defienda": El recado que le habrían enviado sus padres a Nico Solabarrieta a través de Cami Nash

03 sept. 2026 - 22:58 hrs.

En el capítulo 55 de Volverías con tu ex? 2, Camila Nash reveló que tuvo una importante conversación con Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta.

Todo comenzó cuando Manuel González le preguntó si conocía a la artista de afuera: "La ubicaba, yo soy amiga de los papás de él".

En ese momento, Tom Brusse le explicó al español que ambos estuvieron en El Internado con el periodista deportivo y que por eso tenían relaciones de amistad.

Volverías con tu ex? 2

La revelación de Camila Nash

Tras lo anterior, Camila Nash confesó que Ivette Vergara y Fernando hablaron con ella antes de que ingresara al encierro y que ellos eran su fuente.

Sobre este tema, Manuel González preguntó si la relación entre ambos comunicadores y La Guaren era mala: "No sé si la quieren o no, pero dicen 'por qué él no se defiende y dice que ella también le fue infiel', aquí ella no lo dice y él por no quedar de cornudo".

Finalmente, la expareja de Tom Brusse reveló la petición que le hicieron los animadores, relacionada con Valentina Torres: "Lo único que me dicen ellos es como 'dile que se defienda, que saque la voz', ella súper manipuladora, está limpiando su imagen todo el rato".