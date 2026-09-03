"La etapa más miserable de mi vida": Samuel y Antonio hablarán del pasado en el capítulo 15 de La Baronesa
En el avance del capítulo 15 de La Baronesa, se confirmará que Samuel (Francisco Ossa) ha sido uno de los tantos hombres contratados por Antonio (Carlos Díaz) para acostarse con Clara (Lorena Bosch).
De hecho, él fue el primero y lo hizo para poder pagar el tratamiento médico que salvó a Javier (Simón Pesutic) cuando apenas era un bebé.
La conversación de Samuel y Antonio
"No nos hagamos los tontos. Nos reconocimos apenas nos vimos allá adentro", dirá Antonio a su nuevo consuegro en el jardín.Ir a la siguiente nota
Samuel, en cambio, calificó ese tiempo como la etapa más miserable de su vida y el abogado puntualizará que "hace 30 años a ti no te importó aceptar mi plata para poder salvar a tu hijo. ¿Es Javier el hijo?".
Al enterarse que el tratamiento tuvo éxito, Márquez se alegrará: "Entonces valió la pena todas esas noches. Me alegro mucho de que esté bien".Ve el capítulo en