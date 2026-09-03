Sorprenderá a todos: Javier tendrá fecha para el matrimonio con Emilia en el capítulo 15 de La Baronesa

03 sept. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 15 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) levantará su copa para celebrar el compromiso con Emilia (Octavia Bernasconi), pero hará un anuncio que dejará a la familia Márquez un poco preocupada.

"Me gustaría hacer un brindis por mi futura mujer y su maravillosa familia. ¿Qué les parece que lo celebremos a fin de este mes?", dirá con desparpajo.

Sin embargo, tanto Clara (Lorena Bosch) como Roberto (Patricio Achurra) se mostrarán un tanto alarmados por la prisa.

La Baronesa / Mega

La opinión de Emilia

Javier querrá tranquilizarlos al insistir en que Andrea (Catalina Guerra) "ya hizo todos los contactos y el banquetero y el lugar que escogimos está disponible para esa fecha, ¿qué mejor?".

La madre de Emilia será tajante: "Ya lo tienen organizado, pero me interesa saber qué piensa mi hija al respecto".