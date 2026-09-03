Sorprenderá a todos: Javier tendrá fecha para el matrimonio con Emilia en el capítulo 15 de La Baronesa
En el avance del capítulo 15 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) levantará su copa para celebrar el compromiso con Emilia (Octavia Bernasconi), pero hará un anuncio que dejará a la familia Márquez un poco preocupada.
"Me gustaría hacer un brindis por mi futura mujer y su maravillosa familia. ¿Qué les parece que lo celebremos a fin de este mes?", dirá con desparpajo.
Sin embargo, tanto Clara (Lorena Bosch) como Roberto (Patricio Achurra) se mostrarán un tanto alarmados por la prisa.Ir a la siguiente nota
La opinión de Emilia
Javier querrá tranquilizarlos al insistir en que Andrea (Catalina Guerra) "ya hizo todos los contactos y el banquetero y el lugar que escogimos está disponible para esa fecha, ¿qué mejor?".
La madre de Emilia será tajante: "Ya lo tienen organizado, pero me interesa saber qué piensa mi hija al respecto".Ve el capítulo en