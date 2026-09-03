La Baronesa - Capítulo 14: Los Márquez y los Toledo se conocen

03 sept. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) presionó para tener una reunión entre su familia y los Toledo y en una llamada con Aurora (Loreto Valenzuela), las dos mujeres se pusieron de acuerdo para realizarla esa misma noche.

Clara (Lorena Bosch) tuvo dudas al respecto, sobre todo con el apuro que parecen llevar con un compromiso del que se enteraron esa misma mañana.

Sin embargo, Clara, su marido y suegros fueron a conocer a la familia de Javier (Simón Pesutic). Lo extraño fue el silencio que se hizo en el salón cuando Antonio (Carlos Díaz) y Samuel (Francisco Ossa) se vieron, como si se conocieran hace mucho tiempo.

La Baronesa / Mega

Una relación prohibida

Daniel (Francisco Reyes Cristi) fue a la casa de Nicolás (Andrew Bargsted), pero solo estaba Francesca (Katyna Huberman).

En lugar de irse, el chef se quedó para cocinarle a la amiga de su madre y, con unas cuantas copas de más, Daniel tomó el valor para darle el beso con el que soñaba desde su adolescencia.