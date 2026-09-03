Por primera vez en TV: Mega transmitirá La Pampilla con Tonka Tomicic y JC Rodríguez como animadores

03 sept. 2026 - 13:08 hrs.

La mañana de este jueves se dio a conocer un hito histórico para nuestro país y Mega. Y es que por primera vez, La Pampilla será televisada, siendo el canal de Vicuña Mackenna el encargado de tal acontecimiento.

A raíz de esta importante noticia, el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, y los nuevos animadores de la fiesta más grande de Chile, Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez, visitaron el estudio de Mucho Gusto.

"Es un sueño realmente inmenso transmitir La Pampilla", declaró profundamente emocionado JC, quien también destacó el foco solidario que tiene esta edición para conseguir donaciones para ayudar a la reconstrucción de la comuna de Coquimbo.

Mega

Los conductores y el jefe comunal resaltaron que, entre los artistas invitados, se encuentran los dueños de casa: Los Viking’s 5.

La transmisión de La Pampilla será los días 18, 19 y 20 de septiembre después de Meganoticias Prime por Mega y Mega 2. Además, el evento podrá ser sintonizado en dispositivos no televisivos a través de MegaGO.

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