"No ha incumplido": Abogado de Camilo Huerta apunta a error de Carabineros por polémica con su arresto

03 sept. 2026 - 14:00 hrs.

Rodrigo Núñez, abogado de Camilo Huerta, se refirió este jueves a la polémica en torno al domicilio fijado para cumplir con su arresto domiciliario total.

Fue en horas de la noche del miércoles cuando se dio a conocer que Carabineros informó el incumplimiento de la medida cautelar del preparador físico, al acudir y encontrar un local Oxxo.

Su abogado, Rodrigo Núñez, detalló que el mismo día en que Huerta retornó desde Estados Unidos, entregó como domicilio el de sus padres, ubicado en la comuna de Estación Central, el cual no ha cambiado.

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"Entiendo que hay un error por parte de los funcionarios de Carabineros en ir a verificar si él está en otro domicilio en la calle Irarrázaval, en Ñuñoa", sostuvo.

En esa misma línea, planteó que son 74 las personas imputadas por la Operación Imperio Ámsterdam, por lo que "ese cúmulo de información puede estar confundiendo por parte de los funcionarios".

"Camilo no ha incumplido, ha estado otras 2 semanas en su casa, y aquí no hay ningún incumplimiento", sentenció.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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