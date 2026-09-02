"Tenía hora para casarme y...": Neme aparece de sorpresa en Mucho Gusto con inédita confesión

02 sept. 2026 - 10:50 hrs.

Una divertida situación se vivió la mañana de este miércoles en Mucho Gusto, que tuvo como protagonista a su conductor, José Antonio Neme.

A más de alguno le llamó la atención la ausencia del comunicador en el inicio del matinal. Su lugar lo tomó Karim Butte, quien realizó algunas bromas por su sorpresivo reemplazo.

Así fue la llegada de Neme

Sin embargo, el programa continuó su desarrollo normal hasta cerca de las 10:03 horas, cuando el periodista anunció sorpresivamente su retiro. Eso sí, dejó en su lugar a Neme, que hizo un ingreso a su estilo.

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José Antonio se tomó la broma de Karen Doggenweiler sobre sus trámites en el Registro Civil. "Yo tenía hora para casarme y llegué, y estuve esperando y ahí tuve que decir, 'hello…'", dijo entre risas.

"No llegó el novio y sigo soltero", gritó a los cuatro vientos el comunicador, quien se mostró con una energía que desbordaba la pantalla.

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