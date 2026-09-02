¿Por qué "El Indio Juan" quería atentar contra el alcalde Christopher White?

02 sept. 2026 - 11:55 hrs.

Una interceptación telefónica de la Policía de Investigaciones (PDI) logró detectar un plan que habría estado elaborando Juan Abdón Flores Valenzuela, alías "El Indio Juan", para atentar contra la vida del alcalde de San Bernardo, Christopher White.

El sujeto, quien se había fugado de la ex Penitenciaría de Santiago, habría planificado atacar al jefe comunal el 17 de septiembre, aprovechando su exposición pública durante las actividades de Fiestas Patrias.

El motivo detrás del plan para atentar contra alcalde White

Según los antecedentes que se han dado a conocer, las motivaciones detrás del atentado que se estaba preparando contra el alcalde tendrían que ver con su intromisión en territorios controlados por "El Indio Juan".

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Y es que el delincuente estaría a la cabeza de una organización dedicada al tráfico de drogas con operaciones en el sector, cuya intención era consolidarse en las poblaciones Santa Rosa de Lima y San Esteban.

De esta forma, el eventual asesinato del alcalde White no era solo un ataque hacia una persona, sino también una forma de demostrar poder y doblegar a los municipios y las autoridades de seguridad.

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