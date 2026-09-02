Kast anuncia que buscará reunirse con alcalde White tras amenazas de muerte: "Todo el apoyo"

02 sept. 2026 - 11:15 hrs.

El Presidente José Antonio Kast, anunció que intentará sostener una reunión con el alcalde de San Bernardo, Christopher White, luego que se descubriese un plan para atentar contra su vida.

Durante su visita a Magallanes, el jefe de Estado señaló que la seguridad es la principal ocupación de su administración, y que "todos aquellos que osen amenazar a la autoridad, sepan que vamos a ir por ello".

Presidente Kast y amenazas de muerte contra alcalde White

"Así como se capturó a un prófugo de la cárcel, que es este señor que amenaza al alcalde White, a quien conozco, con quien el ministro de Seguridad estuvo precisamente dos días antes haciendo operativo en aquellos lugares más complejos de la comuna San Bernardo. Todo el apoyo", sostuvo.

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Además, el Mandatario confirmó su intención de reunirse con el jefe comunal para expresarle en persona su total apoyo.

"Llegando a Santiago, veré cómo podré reunirme con él y reiterarle lo que le he dicho en distintas ocasiones donde nos hemos reunido: todo el apoyo para combatir el crimen organizado", finalizó.

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