"Es injusto": Comerciantes establecidos acusan retiro de sus puestos durante operativo en barrio Meiggs

02 sept. 2026 - 10:00 hrs.

En el marco de la cuarta intervención que se realizó esta mañana de miércoles en contra del comercio ambulante del barrio Meiggs, comerciantes establecidos del sector acusaron que sus puestos fueron derribados por personal del Municipio de Santiago.

En conversación con Mucho Gusto, Mónica acusó que los anaqueles de su hermana y colega fueron retirados, pese a tener todos los permisos y documentos que exige el municipio para poder ejercer el comercio.

Retiro de anaqueles

"Es injusto que le lleven el puesto a mi vecina y a mi hermana, que también pagan sus patentes", indicó la mujer, quien reveló que los argumentos de funcionarios municipales fueron que las estructuras estaban desgastadas.

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Respecto a la reposición de los anaqueles, señaló que la solución es instalar con mesas y toldos mientras se gestiona una nueva estructura.

"Yo creo que le van a tener que responder por su puesto, porque el retiro es supuestamente por la vejez", concluyó.

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