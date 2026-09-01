Estaba fijado para el 17 de septiembre: Así era el supuesto plan de "El Indio Juan" para matar a alcalde White

01 sept. 2026 - 13:45 hrs.

Nuevos antecedentes surgen del atentado que buscaba realizar Juan Flores Valenzuela, conocido como "El Indio Juan", contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White.

Diversas escuchas telefónicas realizadas durante la investigación por la fuga del delincuente desde la ex Penitenciaría de Santiago lograron permitir detectar un eventual plan para terminar con la vida del jefe comunal.

El supuesto plan para atentar contra alcalde White

En las interceptaciones se habría revelado la intención de "El Indio Juan" para dar muerte al alcalde el próximo 17 de septiembre.

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De este modo, se establecían lugares, horas y seguimientos para atentar contra Christopher White en la fecha antes mencionada.

Según los datos disponibles, la motivación de este ataque se debería a la posición de la Municipalidad de San Bernardo de lograr mantener o tomar el control de las poblaciones Santa Rosa de Lima y San Esteban.

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