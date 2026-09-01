Ni de día ni de noche: Vecinos de villa El Abrazo de Maipú viven con miedo por robos, homicidios y portonazos
El equipo de Mucho Gusto recibió una serie de denuncias por WhatsApp de vecinos de la villa El Abrazo de Maipú, quienes están cansados de las incivilidades, robos violentos e incluso homicidios.
Hace unas semanas, una mujer venezolana de 64 años murió asesinada cuando regresaba a su casa tras una clase de baile entretenido. Y al día siguiente, se registró un violento asalto en una panadería, donde los sujetos golpearon a los trabajadores.
Es así que diferentes delitos han permeado la sensibilidad de los vecinos, los que no solo se limitan a la noche, puesto que en el día también ocurren este tipo de hechos.
Mientras el equipo del matinal realizaba el reporteo se registró un nuevo portonazo, donde el pánico y el miedo reinaron en la familia afectada.
Vecinos de la villa El Abrazo apuntan a la falta de dotación policial y a los extensos tiempos de respuesta ante las emergencias.
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