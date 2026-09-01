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Ni de día ni de noche: Vecinos de villa El Abrazo de Maipú viven con miedo por robos, homicidios y portonazos

  • Por Sebastián Paillafil

El equipo de Mucho Gusto recibió una serie de denuncias por WhatsApp de vecinos de la villa El Abrazo de Maipú, quienes están cansados de las incivilidades, robos violentos e incluso homicidios.

Hace unas semanas, una mujer venezolana de 64 años murió asesinada cuando regresaba a su casa tras una clase de baile entretenido. Y al día siguiente, se registró un violento asalto en una panadería, donde los sujetos golpearon a los trabajadores.

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Es así que diferentes delitos han permeado la sensibilidad de los vecinos, los que no solo se limitan a la noche, puesto que en el día también ocurren este tipo de hechos.

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Mientras el equipo del matinal realizaba el reporteo se registró un nuevo portonazo, donde el pánico y el miedo reinaron en la familia afectada.

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Vecinos de la villa El Abrazo apuntan a la falta de dotación policial y a los extensos tiempos de respuesta ante las emergencias.

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