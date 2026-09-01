Ni de día ni de noche: Vecinos de villa El Abrazo de Maipú viven con miedo por robos, homicidios y portonazos

01 sept. 2026 - 12:50 hrs.

El equipo de Mucho Gusto recibió una serie de denuncias por WhatsApp de vecinos de la villa El Abrazo de Maipú, quienes están cansados de las incivilidades, robos violentos e incluso homicidios.

Hace unas semanas, una mujer venezolana de 64 años murió asesinada cuando regresaba a su casa tras una clase de baile entretenido. Y al día siguiente, se registró un violento asalto en una panadería, donde los sujetos golpearon a los trabajadores.

Es así que diferentes delitos han permeado la sensibilidad de los vecinos, los que no solo se limitan a la noche, puesto que en el día también ocurren este tipo de hechos.

Mega

Mientras el equipo del matinal realizaba el reporteo se registró un nuevo portonazo, donde el pánico y el miedo reinaron en la familia afectada.

Vecinos de la villa El Abrazo apuntan a la falta de dotación policial y a los extensos tiempos de respuesta ante las emergencias.

Todo sobre Mucho gusto