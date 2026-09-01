Detienen a "El Indio Juan", acusado de liderar plan para asesinar al alcalde de Christopher White

01 sept. 2026 - 13:20 hrs.

En las últimas horas se confirmó la detención de Juan Flores Valenzuela, alias "El Indio Juan", quien encabezaba una organización criminal para asesinar al alcalde de San Bernardo, Christopher White.

"El Indio Juan" se fugó el pasado 25 de octubre desde la ex Penitenciaría de Santiago junto a otro interno, Tomás González Quesada, apodado "Pelao". Ambos salieron vestidos como gendarmes desde el recinto penal.

Detención de "El Indio Juan"

Luego de una serie de diligencias, personal de la BIPE Antisecuestro de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, ejecutó su detención en la comuna de San Ramón.

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En el marco de escuchas telefónicas incluidas en la investigación de la PDI fue descubierta una orden de ejecución contra el jefe comunal de San Bernardo, la cual debía materializarse el 17 de septiembre.

Fue el propio jefe de la Fiscalía Regional Occidente, Marco Pastén, quien le habría advertido sobre una grave amenaza en su contra.

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