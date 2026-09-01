"Ver si tenemos tratados de extradición": Neme ironiza tras detención de supuesto diplomático de 'Lemuria'

01 sept. 2026 - 10:45 hrs.

Un control preventivo terminó con la detención de un supuesto diplomático de la inexistente "República de Lemuria", quien circulaba con placas patentes que indicaban pertenecer a la también ficticia "República errante de Menda".

Pese a que el hombre reclamaba su inmunidad diplomática, la verificación biométrica y de datos confirmó que detrás del supuesto extranjero se escondía un ciudadano chileno de 51 años.

Las bromas de Neme

La particular situación se tomó los primeros minutos de Mucho Gusto, donde José Antonio Neme y Karen Doggenweiler se mostraron incrédulos ante tan bochornosa forma de evadir un control vehicular.

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Por si fuera poco, el conductor del matinal se dio también a lanzar una que otra broma con la situación: "Hay que ver si tenemos tratados de extradición con Lemuria", indicó.

Aunque José Antonio no se quedó ahí, puesto que también se tomó de la polémica participación del Presidente José Antonio Kast en un foro de extrema derecha en España.

"Llamamos al Presidente de la República que está tan preocupado del foro de Madrid, que se ocupe de los problemas con Lemuria; eso es lo que nos preocupa", lanzó.

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