"¡Partió septiembre!": Neme y Karen dan la bienvenida al mes patrio a puro zapateo en Mucho Gusto
Empezó septiembre y José Antonio Neme y Karen Doggenweiler se desataron durante la mañana de este martes en Mucho Gusto.
Y es que, con las Fiestas Patrias a la vuelta de la esquina, los conductores del matinal no lograron esconder su alegría, al igual que millones de chilenos.
"¡Partió septiembre, partió septiembre!", exclamó Neme a los cuatro vientos, luego de que una improvisada intro de cueca lo hiciera zapatear en pleno estudio.
En medio de todo esto, Karen aprovechó para lanzar una que otra 'tallita': "No solo partió septiembre, sino que pasamos agosto", le hizo saber a su compañero.
Ambos coincidieron en que, apenas comienza septiembre, algo especial entra en el cuerpo de cada uno: alegría, fervor y ganas de celebrar hasta más no poder.