Dijo ser embajador de la "República de Lemuria": Conductor inventó país para evadir control vehicular en Lampa

01 sept. 2026 - 09:35 hrs.

Una insólita situación ocurrió la tarde del lunes, luego de que Carabineros detuviera a un conductor que aseguraba ser embajador de la ficticia "República de Lemuria".

El hecho ocurrió cerca de las 12:40 horas en la Ruta 5 Norte, cuando funcionarios de la Tenencia de Carreteras Lampa realizaban controles preventivos a la altura del kilómetro 20, en dirección a Santiago.

Tenía patentes y documentos de países inexistentes

En ese lugar, advirtieron un vehículo que circulaba con placas atípicas, puesto que eran azules con la leyenda "embajada" y que correspondía a la "República errante de Menda".

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Al solicitar la licencia de conducir y los papeles del automóvil, el hombre entregó documentos donde figuraba como "Martín Carlos Adrián Lemurión", asegurando ser ciudadano originario de la también ficticia "República de Lemuria".

Ante la insistencia de los funcionarios para identificarlo, el sujeto se negó a entregar su cédula chilena y reiteró su presunta condición diplomática, la que, según afirmó, impedía que fuera fiscalizado.

De esta forma, fue detenido y trasladado hasta las dependencias de la Tenencia Carreteras Lampa donde terminaron por desmoronar la elaborada coartada. La verificación permitió comprobar que se trataba de un ciudadano chileno de 51 años, quien no contaba con antecedentes policiales previos.

El embajador "lemuriano" deberá enfrentar la justicia chilena por delitos de falsificación de instrumento público, usurpación de identidad y ocultamiento de identidad.

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