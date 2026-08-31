¿Vuelven las lluvias? Revisa el pronóstico para la primera semana de septiembre en Santiago
Esta mañana, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó el pronóstico del tiempo para la primera semana de septiembre.
Precisamente, este es un mes que todos los chilenos y chilenas están esperando, ya que se trata de la llegada de las celebraciones de Fiestas Patrias, espacio que millones de personas ocupan para descansar y festejar en familia o con amigos.
Por lo mismo, Alejandro nos comentó cómo estarán los primeros días de este mes tan ansiado por nuestros compatriotas.
¿Cómo estará la primera semana de septiembre?
Este lunes se acaba agosto y el mes se cerrará con cielos nublados, pero con el transcurso del día saldrá el sol que tanto esperan los santiaguinos con 22°.
Sin embargo, lo importante viene desde el martes 1 de septiembre, inaugurando el mes con una máxima de 24° y cielos parcialmente despejados, lo mismo que el miércoles, donde se alcanzarán los 21° y se podrá registrar una inestabilidad en la cordillera.
Asimismo, el jueves se mantendrán los cielos parcialmente nublados con una máxima de 22°, mientras que el viernes las nubes se despejarán y dejarán una jornada con 23°.
Finalmente, sábado y domingo en promedio habrá 24°. "Viernes, sábado y domingo podríamos no tener lluvias en Chile continental", cerró Alejandro.
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