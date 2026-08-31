¿Vuelven las lluvias? Revisa el pronóstico para la primera semana de septiembre en Santiago

31 ag. 2026 - 09:10 hrs.

Esta mañana, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó el pronóstico del tiempo para la primera semana de septiembre.

Precisamente, este es un mes que todos los chilenos y chilenas están esperando, ya que se trata de la llegada de las celebraciones de Fiestas Patrias, espacio que millones de personas ocupan para descansar y festejar en familia o con amigos.

Por lo mismo, Alejandro nos comentó cómo estarán los primeros días de este mes tan ansiado por nuestros compatriotas.

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¿Cómo estará la primera semana de septiembre?

Este lunes se acaba agosto y el mes se cerrará con cielos nublados, pero con el transcurso del día saldrá el sol que tanto esperan los santiaguinos con 22°.

Sin embargo, lo importante viene desde el martes 1 de septiembre, inaugurando el mes con una máxima de 24° y cielos parcialmente despejados, lo mismo que el miércoles, donde se alcanzarán los 21° y se podrá registrar una inestabilidad en la cordillera.

Asimismo, el jueves se mantendrán los cielos parcialmente nublados con una máxima de 22°, mientras que el viernes las nubes se despejarán y dejarán una jornada con 23°.

Finalmente, sábado y domingo en promedio habrá 24°. "Viernes, sábado y domingo podríamos no tener lluvias en Chile continental", cerró Alejandro.

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