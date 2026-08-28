Del sueño de la casa propia a una pesadilla: Vecinos de Colina denuncian robos desde rucos tras desalojo

28 ag. 2026 - 16:15 hrs.

El sueño de la casa propia para vecinos de la Estancia Liray, en la comuna de Colina, se transformó en una pesadilla. Desde rucos instalados tras el desalojo parcial de una toma, salen sujetos para robar al interior de sus hogares de día o de noche.

Antes del desalojo de la toma Los Aromos, los residentes debían lidiar con música fuerte, gritos, peleas e incluso balazos. Todo esto se había transformado en un verdadero dolor de cabeza para vecinos que también sufrían robos en sus casas. Sin embargo, el 27 de octubre de 2025 fue desalojado casi en su totalidad.

Cuando creían que al fin habían recuperado la tranquilidad, todo cambió y se transformó en una nueva pesadilla. Y es que las personas que viven en rucos que quedaron tras el desalojo parcial de la toma serían los protagonistas de robos al interior de sus casas.

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Se protegen con todo tipo de tecnología para que nadie ingrese en la madrugada a sus viviendas. Sin embargo, nada parece ser suficiente y dormir intranquilos se volvió una costumbre.

Vecinos piden mayor presencia de policiales y de los equipos municipales que, según afirmaron a Mucho Gusto, dejaron de deambular por el lugar.

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