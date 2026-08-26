Lluvia en Santiago: ¿A qué hora será el peak de precipitaciones este miércoles?

26 ag. 2026 - 08:56 hrs.

Las lluvias continuarán siendo protagonistas este miércoles 26 de agosto en Santiago, luego de un martes donde las precipitaciones se mezclaron con un viento catabático que disparó el termómetro.

A diferencia de la jornada de ayer, donde las lluvias se hicieron presentes en ciertos sectores de la Región Metropolitana, en esta ocasión se espera que sean mucho más constantes.

A esta hora se intensificarán las lluvias en Santiago

De acuerdo al meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, durante la mañana las precipitaciones se mantendrán con menor intensidad, que entra en la categoría de "débil e intermitente".

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El escenario cambiaría después del mediodía, cuando se intensifique "después del café, después del almuerzo, tipo 2-3 de la tarde".

De todas formas, Leyton fue claro en señalar que será solo "un poquito más, pero no generalizado" en todos los sectores de Santiago.

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