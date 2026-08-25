¿Se quedará Neme con la corona? Así fue la última actividad y el cierre de votaciones para el "Rey Guachaca"

25 ag. 2026 - 13:15 hrs.

Esta semana se llevó a cabo la última actividad previa a la Cumbre Guachaca 2026, donde José Antonio Neme va por la corona del "Gran Compipa", conocido popularmente como "Rey Guachaca".

La periodista Darynka Marcic acudió al cierre de la campaña en la Vega Central, donde nuestro conductor de Mucho Gusto se ausentó por problemas de salud.

En la actividad, los candidatos debieron preparar el mejor pebre jamás antes hecho. ¿El ganador? No fue más que el gran actor Francisco Melo.

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Si bien Neme se ausentó del cierre de campaña, Marcic realizó un pequeño y rápido catastro con los presentes, quienes expresaron su total apoyo al comunicador.

La coronación se realizará en la Cumbre Guachaca del 4 y 5 de septiembre en la Estación Mapocho, donde se espera la presencia de José Antonio Neme.

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