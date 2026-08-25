Jaime Leyton explica qué es el viento catabático, fenómeno detrás de la caída de árboles y gigantografías

25 ag. 2026 - 10:15 hrs.

El sistema frontal que ingresó durante las últimas horas ingresó a la Región Metropolitana, dejando fuertes vientos y precipitaciones en distintos puntos.

Precisamente, las ráfagas registradas durante la mañana de este martes han dejado, por ahora, un árbol caído en Macul y una gigantografía a punto de colapsar en Vitacura.

¿Qué es el viento catabático?

Al respecto, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, explicó que el fenómeno meteorológico se trata del viento catabático, también conocido como raco o puelche, especialmente en el sur del país.

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En concreto, el viento catabático es una corriente de aire seco y denso que desciende de la cordillera, que interrumpe el ciclo diario normal.

Leyton indicó que este mismo fenómeno, que se posiciona como una capa intermedia entre el nivel bajo y la base de la nubosidad, ha provocado que no se registren fuertes precipitaciones.

En estas primeras horas, se han registrado vientos de 25 km/h en Santiago Centro. Aunque fue en Colina donde se presentó la mayor intensidad con 62 km/h.

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