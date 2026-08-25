Enorme árbol cae sobre motociclista y otros dos vehículos en Macul debido a fuertes ráfagas de viento

25 ag. 2026 - 09:06 hrs.

La mañana de este martes se registró un confuso incidente en la comuna de Macul, en la Región Metropolitana, cuando un árbol cayó sobre un motorista y otros dos vehículos producto de las fuertes ráfagas de viento.

El peligroso accidente se produjo en Avenida Vicuña Mackenna con Escuela Agrícola, en cercanías de la estación de Metro Camino Agrícola.

Motociclista quedó atrapado en árbol

De acuerdo con los antecedentes entregados por el periodista Danilo Villegas en Mucho Gusto, un árbol de gran tamaño cedió debido a la intensidad del viento y cayó directamente sobre un motociclista.

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El árbol también afectó a otros dos vehículos, cuyos conductores no resultaron con daños y ayudaron a rescatar al motorista que quedó atrapado entre las ramas.

Hasta el lugar concurrieron equipos de Bomberos, Carabineros y personal del SAMU para prestar los primeros auxilios.

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