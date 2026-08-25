Gigantografía cae sobre tendido eléctrico en Vitacura tras fuertes ráfagas de viento

25 ag. 2026 - 09:35 hrs.

Este martes se reportó la caída de una enorme gigantografía publicitaria sobre el tendido eléctrico en el sector de Cantagallo, en Avenida Las Condes, en la comuna de Vitacura.

Se trata de un letrero cuya estructura no estaba enterrada, sino que era sostenida en su base por bloques de cemento que cedieron ante las fuertes ráfagas de viento.

Gigantografía era afirmada por bloques de cemento

La valla publicitaria estuvo a punto de colapsar, quedando apoyada en una reja perimetral y el tendido eléctrico.

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Debido a la emergencia, se informó la restricción de la pista derecha en Avenida Las Condes, frente a la posible caída completa de la gigantografía.

A esta situación se suma la caída de un árbol en Avenida Vicuña Mackenna con Escuela Agrícola, donde un motociclista resultó lesionado y dejó otros dos vehículos dañados.

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