"Porque una queen...": Neme regresa a Mucho Gusto con picante indirecta a Gala, Luis Jiménez y Coté López

26 ag. 2026 - 09:33 hrs.

Este miércoles se marcó el tan esperado regreso de José Antonio Neme a la conducción de Mucho Gusto, luego de un par de días de ausencia por enfermedad.

Recordemos que fue durante la jornada del pasado martes cuando Karim Butte y Karen Doggenweiler explicaron que su compañero se encontraba enfermo, razón por la cual no pudo cumplir con sus labores habituales.

El divertido regreso de José Antonio Neme

"¡Hemos vuelto, hemos vuelto!". Con este grito, Neme apareció en pantalla a las 08:00 horas en punto, mostrando una alegría que traspasó la pantalla.

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El conductor fue sincero y aseguró: "Estoy tomadito todavía". Aunque también tuvo tiempo para bromear, al señalar que se había realizado un blanqueamiento, dejando algunos segundos de suspenso antes de rematar: "Dental".

Ya más suelto, José Antonio dio rienda suelta a las indirectas sobre la situación que involucró a la farándula nacional y que tuvo como protagonistas a Gala Caldirola, Luis Jiménez y María José López.

"Estuve reporteando y anda una cantidad de bicharracos dando vuelta por ahí, pero de todo tipo; andan unas epidemias acá que dicen que vienen de Qatar", señaló.

Luego, con una risa maliciosa, agregó: "Porque una queen… se va a una pausa comercial".

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