"Era una mujer muy poderosa": Cristián Campos dedica emotivas palabras a su cuñada Paz Ramírez tras su muerte

25 ag. 2026 - 12:35 hrs.

La muerte de la cineasta Paz Ramírez generó gran pesar en el mundo audiovisual chileno. La hermana de las actrices María José Prieto y Ángela Prieto falleció este domingo luego de ser atropellada en la comuna de Providencia, cuando intentaba salvar a su mascota.

La partida de la profesional de las artes fue lamentada por su cuñado, el actor Cristián Campos, quien compartió un video para despedirse de su familiar.

Cristián Campos se despide de su cuñada

Según contó el intérprete, "María Paz Ramírez no solamente era mi cuñada, a quien conocí hace más de 26 años y siempre la consideré como mi hermana".

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Campos afirmó que "era además una mujer muy poderosa. Era una artista audiovisual que se formó en distintos países, vivió en Canadá, en Europa, trabajaba en México, obtuvo premios y reconocimientos por sus cortometrajes en distintos lugares. Ella estaba empezando a cosechar todo lo sembrado".

En su mensaje, el actor destacó la personalidad y creatividad de su cuñada, a quien calificó como una mujer "inteligente, joven, creativa y emprendedora".

"Algo pasa con nuestro país, y estamos perdiendo civilidades; la gente maneja como loco, y si se ven involucrados en un accidente, siguen de largo y no se hacen cargo. Algo nos está pasando, estamos como descontrolados", reflexionó sobre el accidente donde falleció Paz.

"Paz era una persona excepcional, sin ninguna exageración, y una pérdida grande, no solo para la familia, sino para el país, para el mundo de las artes", concluyó.

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