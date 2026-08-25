Intentó salvar a su perro y conductor se dio a la fuga: Lo que se sabe del fatal atropello de Paz Ramírez

25 ag. 2026 - 12:00 hrs.

Profundo impacto ha generado en el mundo de las artes la muerte de Paz Ramírez, directora ejecutiva de Alga Estudio y productora audiovisual, además de hermana de las actrices María José Prieto y Ángela Prieto.

La profesional de 39 años falleció la tarde del pasado domingo tras ser atropellada en la intersección de avenida Andrés Bello con Manuel Montt, en la comuna de Providencia.

Atropello de Paz Ramírez, hermana de María José Prieto y Ángela Prieto

La mujer se encontraba cruzando desde la vereda sur hacia el norte junto a su mascota. En un momento, el perro queda algunos metros atrás y, al ver que un automóvil se aproximaba a alta velocidad, Ramírez se devuelve para alcanzarla.

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En ese momento, la cineasta fue impactada a alta velocidad por el vehículo que continuó su marcha en dirección al poniente.

Tras el atropello, Ramírez fue auxiliada por quienes se encontraban en el lugar para luego ser trasladada de urgencia hasta la Clínica Indisa, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

De momento, el conductor responsable del atropello continúa prófugo y es intensamente buscado por los equipos policiales.

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