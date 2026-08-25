¡Separados al nacer! Jaime Leyton sorprende con hilarante imitación del geógrafo Marcelo Lagos

25 ag. 2026 - 11:10 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, impactó este martes con una inesperada, pero divertida, imitación del reconocido geógrafo nacional Marcelo Lagos.

Todo ocurrió cuando el experto hablaba sobre el viento catabático que se registró en horas de la mañana en Santiago, dejando fuertes rachas y altas temperaturas.

La hilarante imitación de Jaime Leyton

Leyton afirmó que, cada vez que ocurren este tipo de fenómenos, aparecen los tan famosos dichos de campo, "que cuando cambia el tiempo con este calor, uno dice: 'Oye, hay que prepararse (para un terremoto)'".

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"Voy a tomar las palabras de nuestro querido Marcelo Lagos: 'Evidentemente no hay ninguna relación'", expresó el meteorólogo imitando el tono y también los movimientos que tanto caracterizan al geógrafo.

Karen Doggenweiler saltó de inmediato para elogiar a Jaime Leyton por su parodia, la cual dejó con la boca abierta a Karim Butte y al resto del equipo del matinal.

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